Zonguldak'ta Kömürlüğü Saran Yangın Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta Kömürlüğü Saran Yangın Kontrol Altına Alındı
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Zonguldak'ta Birlik Mahallesi'nde bir apartmana ait kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, kömürlük kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ta bir kömürlüğü alevler sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken kömürlük kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Birlik Mahallesi Güzelsu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmana ait kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükselmesi üzerine mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kömürlük tamamen kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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