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Zonguldak'ta Kayalıklardan Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ta Kayalıklardan Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan bir kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.

Zonguldak'ta bir kişi deniz kenarında yürürken kayalıklardan düştü. Yaralının imdadına ekipler yetişti.

Alaplı ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Alaplı Sahil dolgu alanına giden B.Y. sahil kenarında bulunan kayalıktan aşağıya düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alaplı İtfaiye ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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