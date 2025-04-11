Zonguldak'ta İşçi Cinayeti Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı

Zonguldak'ta Afganistan uyruklu işçinin cesedinin ormanlık alanda yanmış halde bulunmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme karar çıktı. Tutuklu sanıklardan ikisi 5'er yıl 8 ay, biri 4 yıl 6 ay, tutuksuz iki sanık 2'şer yıl, bir sanık ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görünlen duruşmaya tutuklu sanıklar A.A., E.G. ile tutuksuz sanık S.K. SEGBİS aracılığıyla, tutuklu sanık H.K. ve tutuksuz sanıklar A.Ç. ile E.D. ise salondan katıldı. Maktulün eşi Qamer Gül Meliki, sanıkların hayatlarını mahvettiğini belirterek, "Benim çocuklarım çocuk değil mi? Kocamı öldürdünüz, hayatımı mahvettiniz. Hakkımı alacağım bir karar olmasını istiyorum" dedi.

Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, beyanlarının zapta eksik geçirildiğini, her celsede konuşmasının kesildiğini ileri sürdü. Şeker ile mahkeme heyeti arasında tartışma yaşanırken, gerginliğin artması üzerine heyet, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle Şeker'in salondan çıkarılmasına karar verdi.

Sanıklar savunmalarında suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. H.K, "Rahmetlinin canlanması için elimden geleni yaptım. Ölmüştü. Ailesine elimden gelen yardımı yaparım" dedi. H.K'nin avukatı ise ölüm nedeninin tespit edilemediğini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklu sanıklar E.G. ve H.K'yi 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, A.A'ya ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan E.D. ve S.K. 2'şer yıl, A.Ç. ise iş birliği nedeniyle indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin, tutuksuz sanıkların ise yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Şeker, süreci AİHM'e taşıyacaklarını belirtirken, Qamer Gül Meliki ise, "Hakkımı hiçbir zaman helal etmiyorum. Hayatımı mahvettiler" dedi. - ZONGULDAK