Zonguldak'ta İş Yerine Silahlı Saldırı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde önceki gece bir iş yerine üç el ateş açtığı öne sürülen Ç.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

İddiaya göre, Ç.E. adlı şüpheli, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kişinin Kozlu'daki iş yerini kurşunladı. Olayla ilgili Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan tahkikat sürerken, Ç.E. polise teslim oldu.

Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılırken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK