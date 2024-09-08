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Zonguldak'ta İlaçlarla Baygınlık Geçiren Vatandaşa Ekipler Yetişti

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde psikolojik sorunlar yaşayan bir vatandaş, aldığı ilaçlarla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Baygın halde bulunan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aldığı ilaçlarla baygınlık geçiren vatandaşın imdadına ekipler yetişti.

Edinilen bilgiye göre Ömerli Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde yaşanan olayda, iddialara göre psikolojik sorunlar yaşayan 47 yaşındaki S.T., aldığı ilaçlarla intihar girişiminde bulundu. Yakınını arayan S.T.'nin durumu üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, balkondan girdikleri evde baygın halde bulunan S.T.'yi sağlık ekipleriyle birlikte ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan S.T., daha sonra devlet hastanesine sevk edildi. Durumunun ciddi olduğu ve tedavisine başlandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmadevamediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum zonguldak 3-sayfa İtfaiye Ereğli Sağlık Güncel Polis Olay

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