Zonguldak'ta İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücüler hafif yaralanırken, bir yolcu panik atak geçirdi. Olayda maddi hasar oluştu.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Bektaşlı köyü mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki otomobil ile Ö.Y. idaresindeki otomobil Bektaşlı-Kasırgollu yol ayrımında çarpıştı. Kazada araç sürücüleri hafif sıyrıklarla kurtulurken, otomobillerden birinde bulunan bir yolcu panik atak geçirdiği için ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa