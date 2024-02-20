Zonguldak'ta Hafif Ticari Araç İki Kadına Çarptı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde hafif ticari araç karşıdan karşıya geçen A.E ve B.E isimli kadınlara çarptı. Hastaneye kaldırılan iki kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Kozlu sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre E.G yönetiminde ki 74 AAG 500 plakalı hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmek isteyen A.E ve B.E isimli kadınlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle biranda yerde kalan kadınlar için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.E ve B.E isimli kadınlara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan A.E ve B.E isimli kadınların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ZONGULDAK