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Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: Aranan Şahıslar Yakalandı

Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: Aranan Şahıslar Yakalandı
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Zonguldak Valiliği, 21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen güvenlik denetimlerinde 13 aranan şahsın yakalandığını ve çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini açıkladı. Toplam 683 uygulama yapılırken, 7 bin 971 araç ve 4 bin 942 kişi denetlendi.

Zonguldak Valiliği, 21-27 Ekim tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla yapılan uygulama ve faaliyetlerin sonuçlarını paylaştı.

Denetimlerde, aranan şahıslar yakalandı, trafik kontrolleri yapıldı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan denetimlerde, Hapis cezasına göre aranan toplam 13 kişi yakalandı. İfade için aranan 45 kişi de gözaltına alındı. 1 adet tabanca ve 1 adet yivsiz tüfek ele geçirildi. Toplam 683 uygulama yapıldı, bu kapsamda 7 bin 971 araç ve 4 bin 942 kişi denetlendi.

278 okul ve çevresinde yapılan denetimlerde bin 845 kişi sorgulandı, 45 metruk bina, 192 umuma açık yer ve 372 servis aracı denetimden geçirildi. 16 farklı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 14,62 gram metamfetamin, 63,73 gram esrar, 4 gram eroin, 5,91 gram sentetik kannabinoid, 2 gram skunk, 4 adet uyuşturucu aparatı, 1 kök kenevir bitkisi, 2 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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