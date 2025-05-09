Zonguldak'ta Genç Kadın Evinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde genç bir kadın, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Süleymanlar Mahallesi Kandilli Lojmanları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları bir süredir haber alamadıkları Münire K. (27) için polis ve sağlık ekiplerine başvurdu. İhbar üzerine adrese giden ekipler, kapıyı açan olmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde yapılan kontrolde Münire K.'nın doğal gaz borusuna asılı halde olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Münire K.'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayı ile ilgili araştırması devam ediyor. - ZONGULDAK