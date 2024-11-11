Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta FETÖ Soruşturmasında 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Zonguldak'ta FETÖ Soruşturmasında 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 2013 yılında düzenlenen ALES ve YDS sorularının gizlice gösterildiği iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta 2013 yılında düzenlenen ALES ve YDS sorularını "Sizin için daha hayırlı olacak" denilip götürüldükleri cemaat evinde gösterdikleri öne sürülen 2'si akademisyen 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir şüpheliyi yakaladı. İtirafçı, TEM ekiplerine örgüt içinde işlenen suçları anlattı. 2013 yılında bir grubun 'Sizin için hayırlı olacak' sözüyle cemaat evine götürülerek burada 2013 yılına ait ALES ve YDS soruları gösterildi.

İtiraflar üzerine soruşturmanın kapsamını genişleten ekipler, örgüte ait cemaat evinde sorulara alan 5 kişiyi tespit etti.

Ankara ve Rize'de yakalandılar

Ekiplerin Ankara ve Rize'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda ikisi akademisyen olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "Terör örgütü üyesi olmak ve kamu kurum, kuruluşlarını zarara uğratma suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla emniyetteki işlemleri tamamlandı. Önce işlemleri tamamlanan şüphelilerden akademisyen olan R.K. ile R.Ç. Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. R.Ç. tutuklanırken, akademisyen olan R.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Daha sonra diğer akademisyen olan M.H.K.F. ile şüpheliler S.Ç. ve E.T. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan R.Ç. Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad aynı zirvede

 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Adliyeye sevk edilirken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Dilara Selçelik kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dilara Selçelik kaç yaşında, nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler saat kaçta, hangi gün? Tv8 İlkay Buharalı'yla Gerçekler ne zaman? AUZEF ARA SINAV (VİZE) SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İlkay Buharalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler sunucu kim? Az önce deprem mi oldu? 11 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ! Tantuni nasıl yapılır, Tantuni malzemeleri neler? 2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı ne olur? Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.