Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta eşini ve yardım eden genci ağır yaralayan Ercan D. adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta eşini ve yardım eden genci ağır yaralayan Ercan D. adliyeye sevk edildi Haber Videosunu İzle
Zonguldak'ta eşini ve yardım eden genci ağır yaralayan Ercan D. adliyeye sevk edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve yardım etmek isteyen 27 yaşındaki genci silahla ağır yaralayan Ercan D. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanelerde tedavisi süren iki yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve yardım etmek isteyen 27 yaşındaki genci silahla ağır yaralayan Ercan D. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirilen şüpheli, gazetecinin "Emre'yi neden vurdun" sorusuna cevap vermedi.

Çatalağzı beldesinde boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. (41) ile yardım etmek için araya giren Emre Ç.'yi (27) silahla yaraladıktan sonra kaçan Ercan D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis ekiplerince Kırımsa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakalanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Adliyeye girişinde basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan Ercan D., bir gazetecinin "Emre'yi neden vurdun" sorusunu yanıtsız bırakarak adliye binasına girdi. Öte yandan, olay sonrası Emre Ç.'nin yerde yatma anlarına ilişkin amatör kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Dün akşam Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta yaşanan olayda iddiaya göre Ercan D., boşanma aşamasındaki eşi Burçin D.'yi zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Kadına yardım etmek isteyen Emre Ç.'nin müdahalesinin ardından olay yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra silahla geri döndü. Ercan D.'nin açtığı ateş sonucu Emre Ç. ile Burçin D. ağır yaralandı.

Hastanelerde tedavileri devam eden iki yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi

Kurultay davasında mütalaa! AK Parti'ye geçen isme beraat istendi
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!

Herkes şaşkın! Fener’i yaktı, ödülü kaptı
Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Bu resmen katliam! Saldırı sonrası bölgeden gelen haber korkunç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Diktatör' şarkısı çaldı, Mbappe kahkahaya boğuldu

Onu daha önce böyle görmediniz! Kendini tutamadı
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu

Altınbaş ailesine büyük operasyon! Mal varlıkları donduruldu
Hülya Avşar’ın miras sözlerine Demet Akalın’dan tepki: Ne saçma bir düşünce!

Hülya Avşar’ın vasiyet önerisine kızdı: Ne saçma bir düşünce!
Netanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı

Trump'a bak sen! Dünya büyük bir felaketin eşiğinden dönmüş
Eşref Fakıbaba'dan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler

Müsavat Dervişoğlu duymasın! Eşref Fakıbaba gemileri yaktı

Trump'ın hedefindeki Müslüman vekilden şaşırtan çağrı! Destekçilerinden para istedi

Müslüman vekil takipçilerinden para istedi
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı