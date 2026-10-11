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Zonguldak'ta düğün konvoyunda tünelde havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı

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Sosyal medyadaki görüntülerde düğün konvoyunda tünelde havaya ateş ettiği tespit edilen 3 kişi hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Emniyet ekiplerince kısa sürede yakalanan 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Zonguldak'ta düğün konvoyunda tünel içerisinde havaya ateş ettiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki görüntülerde düğün konvoyunda tünellerde havaya ateş ettiği tespit edilen 3 kişiyle ilgili soruşturma başlattı. Düğün öncesi ikamet önünde havaya ateş ettiği tespit edilen O.Ç. (32), araç konvoyunda havaya ateş ettiği tespit edilen E.M.A. (21) ile düğün konvoyunda tünel içerisinde havaya edilen aracı kullanan İ.A. (28), Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin üst, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda E.M.A'nın evinin önünde çalılıkların içerisinde 1 adet markasız kuru sıkı tabanca, O.Ç.'nin evinde 8 adet dolu av fişeği kartuşu, evinin önünde 17 adet boş av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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