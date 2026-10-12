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Zonguldak'ta düğün konvoyu soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Zonguldak'ta düğün konvoyu soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Zonguldak'ta düğün konvoyunda ve tünelde havaya ateş açıldığının sosyal medya incelemeleriyle tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin araç ve evlerindeki aramalarda 1 kurusıkı tabanca ile av tüfeği fişekleri ele geçirildi.

Zonguldak'ta düğün konvoyunda havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde düğün konvoyunda ve tünel içerisinde havaya ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmada düğün öncesinde ikametinin önünde havaya ateş açtığı belirlenen O.Ç. (32), araç konvoyunda havaya ateş açtığı tespit edilen E.M.A. (21) ile konvoy sırasında tünel içerisinde havaya ateş açılan aracı kullandığı belirlenen İ.A. (28) Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, E.M.A.'nın evinin önündeki çalılıklar arasında 1 adet markasız kurusıkı tabanca, O.Ç.'nin evinde 8 adet dolu av tüfeği fişeği ve evinin önünde 17 adet boş av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumun huzur ve güvenliğine yönelik benzer olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan tespitler doğrultusunda resen soruşturma başlatılmaya devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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