Babaanne ve iki torununun öldüğü cinayetin sanığı, mahkemede kendini savundu

Zonguldak'ta düğün dönüşünde meydana gelen bıçaklı kavgada 24 yaşındaki Halil Can, 18 yaşındaki kardeşi Emirkan ve 75 yaşındaki babaanneleri Nazmiye Köroğlu hayatını kaybetti. Sanık Erdeniz K., kendini savunduğunu iddia etti.

Zonguldak'ta 24 yaşındaki Halil Can, 18 yaşındaki kardeşi Emirkan ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu'nu (75) düğün sonrası bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Erdeniz K., olay sırasında kendini koruduğunu öne sürdü. Sanık, "Onlar bana saldırdı. Son ana kadar kendimi korudum" şeklinde savunma yaptı.

Geçen 21 Temmuz günü Merkeze bağlı Köroğlu köyünde yaşanan olayda, Halil Can Köroğlu, kardeşi Emirkan Köroğlu ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu; düğün dönüşü Erdeniz K.'nın evinin önünde tartışma yaşadı. İddialara göre Erdeniz K. bıçakla iki kardeşe saldırırken torunlarını korumak için araya giren babaanne Nazmiye Köroğlu da bıçak darbelerinin hedefi oldu. Yakınlarının aracıyla hastaneye kaldırılan üç yaralı kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Erdeniz K., Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davanın 2. duruşmasında bazı tanıklar da dinlendi.

Sanık Erdeniz K., savunmasında karşı tarafın kalabalık şekilde geldiğini, kendisini korumaya çalıştığını, bunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığını da anlattı. Erdeniz K., "Kamerada görünüyor, tek başımayım. Amacım kendimi ve ailemi korumaktı. Şişe gibi bir şeyler bana vurdu. 8- 10 kişilerdi. Üstüme geldiler. Son ana kadar bıçağı vurmadım. Yere düşürdüğünde vurmak zorunda kaldım. Ben kendimi korudum. Ben onlara saldırmadım, onlar bana saldırdı. Benim burada olma sebebim elimden bıçağı alamamış olmaları. Bana ve karıma küfürler ederek geliyorlardı, ben de arabadan bıçağı aldım. Bunlar evime, bana saldırdılar. Hanemi basan bunlar, beni öldürmeye çalışan bunlar. Ben kendimi savunmasam bunlar beni öldürürlerdi. Keşke bu olaylar olmasaydı, her biri için çok üzgünüm" dedi.

Tanık ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından Cumhuriyet Savcısının mütalaasını hazırlaması için süre verilerek duruşma ileri tarihe ertelendi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı duruşma sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Sanığın nakledildiği cezaevi aracının adliye önünden ayrılmasının ardından polis ekipleri her iki tarafı da adliye önünden uzaklaştırdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
