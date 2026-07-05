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Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan şahıs için arama çalışması başlatıldı

Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan şahıs için arama çalışması başlatıldı
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Zonguldak'ta valiliğin denize girme yasağına rağmen Tersane plajında denize giren 33 yaşındaki Bayram Kahveci, yükselen dalgalar nedeniyle gözden kayboldu. Arkadaşı kurtulurken, ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ta valilik tarafından alınan denize girme yasağına rağmen denize giren 33 yaşındaki şahıs dalgaların arasında kayboldu. Ekipler arama çalışmaları başlattı.

Olay, Tersane plajında yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısına gelen Bayram Kahveci (33), uyarılara rağmen denize girdi. Görgü tanıklarının iddiasına göre kayalıklardan suya atlayan şahıs, yükselen dalgalar nedeniyle kısa süre içinde gözden kayboldu. Kahveci'yi kurtarmak için suya atlayan ve dalgalar sebebiyle zor anlar yaşayan arkadaşı ise kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Elverişsiz hava şartlarına rağmen ekiplerin arama faaliyetleri sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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