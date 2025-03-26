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Zonguldak'ta Dayısına Kürekle Saldıran Yeğen Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta Dayısına Kürekle Saldıran Yeğen Gözaltına Alındı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, ev inşaatı sırasında yaşanan tartışma sonucu şüpheli İsmail Ş., dayısı Temel K.'ya kürekle saldırdı. Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aralarında husumet bulunan dayısına kürekle saldıran şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ömerli köyünde yaşandı. İddialara göre İsmail Ş., ev inşaatı sırasında evin önünden geçen kamyonların zarar verdiği gerekçesiyle dayısı 81 yaşındaki Temel K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Ş., eline aldığı kürekle Temel K.'nın üzerine yürüdü. Yakasından tuttuğu dayısına kavga etmeye devam eden İsmail Ş., Temel K.'nın yere düşmesiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şikayet üzerine İsmail Ş.'yi gözaltına aldı. Alaplı Adliyesi'ne sevk edilen yeğen İsmail Ş. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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