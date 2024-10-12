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Ormanlık alanda katledilen dayı ve yeğenin cenazeleri defnedildi

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Zonguldak'ta ormanlık alanda vurularak öldürülen dayı ve yeğenin cenazeleri defnedildi. Neden işlendiği henüz belli olmayan olayla ilgili 6 şüphelinin ifadesini alınmaya devam ediyor.

Zonguldak'ta ormanlık alanda dayı ve yeğeninin öldürülmesinin ardından jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Olayla ilgili 6 şüphelinin jandarmadaki ifadesi sürerken otopsi işlemleri tamamlanan dayı ve yeğenin cenazeleri toprağa verildi. Önceki gece Devrek ilçesine bağlı Bılık köyünde 46 yaşındaki Yüksel Kürekçi ile 60 yaşındaki dayısı Hayrettin Çorukcu, ormanlık alanda av tüfeği ile vuruldu. Haber alınamaması üzerine ormanlık alana giden yakınları; dayı ve yeğeni silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken dayı Çorukcu olay yerinde, yeğeni Kürekçi ise kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ormanlık alanda katledilen dayı ve yeğenin cenazeleri defnedildi

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olayın faili yada faillerini tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturmada Yüksel Kürekçi'nin eşi N.K., kızı S.K., oğlu B.D.K. ile Ç.S., Ö.Y., B.Ü.'nün jandarmadaki sorgusu sürüyor.

JANDARMA OLAY YERİNDE NÖBET TUTUYOR

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Çorukcu ve Kürekçi'nin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Bılık Köyü Merkez Mahalle Camii'ne getirildi. Burada öğlen namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Jandarma ekipleri cenaze töreni sırasında nöbet tuttu. Sırayla kılınan cenaze namazlarının dayı ve yeğenin cenazeleri toprağa verildi. Sebebi henüz belli olmayan çifte cinayetle ilgili jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Olay yeri de şeritlerle çevrilirken jandarma ekipleri olay yerinde nöbetini sürdürüyor.

Ormanlık alanda katledilen dayı ve yeğenin cenazeleri defnedildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa

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