Zonguldak'ta alevler geceyi aydınlattı, itfaiye papağanı yangın ortasından kurtardı

Zonguldak'ta iki katlı bir evin üst katında çıkan kısa sürede büyüdü. İtfaiye alevlere müdahale ederken yangının ortasında kalan bir papağanı da dışarıya çıkarmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin üst katında yangın çıktı. Enver E.'ye ait evde ilk belirlemelere göre soba bacasından çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede çatı ve evin bazı bölümlerini etkisi altına aldı. Yangının büyümesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Enerji ve doğalgaz ekipleri tarafından elektrik ve doğalgaz kesildi. Yangın sırasında evde bulunan Enver E. ile eşi yara almadan kurtuldu. Evde mahsur kalan papağan ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla zarar görmeden dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, çifti olay yerinde sağlık kontrolünden geçirdi.

Yangının söndürülmesinin ardından evde soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ZONGULDAK