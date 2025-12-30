Haberler

Buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

Ereğli ilçesinde kar yağışının ardından oluşan buzlanma, minibüs ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasına yol açtı. Olayda yaralanan olmadı, yol bir süre trafiğe kapandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar yağışının ardından havanın ayaz olması nedeniyle yolda oluşan buzlanma zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, yol bir süre trafiğe kapandı.

Olay, Sarıkorkmaz Mahallesi İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, buzlanan yolda kontrolden çıkan minibüs ve otomobillerin birbirine çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. - ZONGULDAK

