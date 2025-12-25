Haberler

Zonguldak'taki çifte cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşi Tülay Ündeş ve kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı sokak ortasında tüfekle vurarak öldüren Yusuf Ü., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaydan önce Yusuf Ü.'ye eşine yönelik şiddet nedeniyle uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştı.

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında tüfekle vurarak öldüren Yusuf Ü., jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'de meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, emekli maden işçisi Yusuf Ü., hasta ziyaretinden dönen boşanma aşamasındaki eşi Tülay Ündeş (45) ve kayınvalidesi Zaide Alkaç (64) ile evlerine giderken karşılaştı. Aracından aldığı av tüfeğini anne ve kıza doğrultan Yusuf Ü., iddiaya göre "Şimdi konuş" diye bağırarak tetiğe bastı. Kaçmaya çalışan anne ve kızı, vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi

Olayın ardından aracıyla kaçan ancak jandarma ekiplerinin ısrarlı takibi ve yol kapatma uygulamaları sonucu kıskıvrak yakalanan Yusuf Ü.'nün jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Geceyi nezarethanede geçiren katil zanlısı, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı, jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Zanlı bir gazetecinin "Neden öldürdünüz? Günah değil mi?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Tedbir kararı 6 ay önce bitmiş

Öte yandan, Yusuf Ü. hakkında eşine yönelik şiddet eğilimi nedeniyle daha önce "uzaklaştırma tedbiri" uygulandığı, ancak bu kararın geçtiğimiz Haziran ayında sona erdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Tülay Ündeş ve annesi Zaide Alkaç'ın cenazelerinin ise otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği bildirildi. - ZONGULDAK

