Zonguldak'taki çifte cinayetin zanlısı tutuklandı

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında tüfekle vurarak öldüren Yusuf Ü., sevk edildiği Zonguldak Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'de meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, emekli maden işçisi Yusuf Ü., hasta ziyaretinden dönen boşanma aşamasındaki eşi Tülay Ündeş (45) ve kayınvalidesi Zaide Alkaç (64) ile evlerine giderken karşılaştı. Aracından aldığı av tüfeğini anne ve kıza doğrultan Yusuf Ü., iddiaya göre "Şimdi konuş" diye bağırarak tetiğe bastı. Kaçmaya çalışan anne ve kızı, vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından aracıyla kaçan ancak jandarma ekiplerinin ısrarlı takibi ve yol kapatma uygulamaları sonucu kıskıvrak yakalanan Yusuf Ü.'nün jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Geceyi nezarethanede geçiren katil zanlısı, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı, jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. "Kasten öldürme" suçlamasıyla ifadesi alınan zanlı Yusuf Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK