Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 24 Yaşındaki Dilara Yıldırım Hayatını Kaybetti

Gökçebey'de çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilara Yıldırım, memleketi Karabük'te toprağa verildi. Olayda, yüksek müzik dinleyen genç kadın, bir tartışma sonucu bıçakla saldırıya uğradı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilara Yıldırım, memleketi Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verildi.

İki gün önce Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Dilara Yıldırım(24) isimli genç kadın araç içerisinde yüksek müzik dinledikleri gerekçesiyle tartıştıkları S.S. tarafından bıçakla öldürüldü.

Yıldırım'ın cenazesi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'ün Yenice ilçesine getirildi.

Genç kadın ilçeye bağlı Kölemen Köyünde cenaze töreni düzenlendi. İkindiye müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Yıldırım, aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
