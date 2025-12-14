Haberler

"Eşime neden baktın" diyen genci öldüren zanlı tutuklandı

'Eşime neden baktın' diyen genci öldüren zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kozlu ilçesinde 'Eşime neden baktın?' tartışması sonrası bıçaklanan 28 yaşındaki Murat Yangun, hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Cem Ç. tutuklandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde "Eşime neden baktın" diyen genci bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerindeki tekel bayisinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cem Ç. (51) ile "Eşime neden baktın?" diyen Murat Yangun (28) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yangun, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayii işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Yangun, kendi imkanlarıyla gittiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde akciğer sönmesi nedeniyle entübe edildi. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ambulansla hastaneye kaldırılan H.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından Cem Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Cem Ç., "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat Yangun'un geçtiğmiz ağustos ayında evlendiği öğrenildi. Yangun'un cenazesi, yarın Taşbaca Mahallesi Askeritepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybeden Özel'den duygusal veda

6 ay içinde aynı acıyı yaşayan Özel'den duygusal veda
ABD, Karayipler'deki askeri yığınağını artırıyor

İş sadece Trump'ın emrine kaldı! İşte Venezuela'yı kuşatan dev donanma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı

Trabzon'da kırmızı kart!
Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 90+2'de üzdü! İki takımda puanları paylaştı

Tam kazandım derken 90+2'de gelen golle yıkıldılar
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar

Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
title