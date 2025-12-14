'Eşime neden baktın' diyen genci öldüren zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde "Eşime neden baktın" diyen genci bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerindeki tekel bayisinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cem Ç. (51) ile "Eşime neden baktın?" diyen Murat Yangun (28) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yangun, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayii işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Yangun, kendi imkanlarıyla gittiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde akciğer sönmesi nedeniyle entübe edildi. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ambulansla hastaneye kaldırılan H.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından Cem Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Cem Ç., "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat Yangun'un geçtiğmiz ağustos ayında evlendiği öğrenildi. Yangun'un cenazesi, yarın Taşbaca Mahallesi Askeritepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.