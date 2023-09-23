Zonguldak'ta Apartman Yöneticisini Yaralayıp Eşini Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Zonguldak'ta apartman yöneticisini yaralayıp eşini de bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede sanığın babasının da azmettirici olduğu iddiası üzerine tutuklanması talep edilirken sanık, suçu kendisinin işlediğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre geçen yıl Ağustos ayında meydana gelen olayda aralarında önceye dayalı husumet bulunan ve psikolojik sorunları bulunan Mert Serkan L. (25) apartman yöneticisi olan komşusu Aydın Alkan (58) ve eşi Hacer Alkan (55) ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada Serkan L., Aydın Alkan'ı bıçakla yaraladı. Eşi Hacer Alkan'ı ise boğazından bıçakladı. Olayda Aydın Alkan ağır yaralanırken eşi Hacer Alkan ise hayatını kaybetti.

Olaydan sonra yakalanarak tutuklanan "kasten öldürme ve yaralama" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan sanık Serkan L., hakim karşısına çıktı. Eşini kaybeden ve kendisi de yaralanan Aydın Alkan, olayın azmettiricisi olarak Serkan L.'nin babası İsmail L.'nin de tutuklanmasını talep etti.

Duruşmada babasının azmettirici olmadığını ve olayı kendisinin işlediğini söyleyen tutuklu sanık Serkan L., "Kesinlikle babam bana azmettirici olmamıştır. Babamla, karşı taraf ve ailesiyle yaşadığımız sorunlar üzerine tartışıyorduk. Hangi yasal yollara başvurup hakkımızı arayacağımızı konuşuyorduk. Babam azmettirmedi ben suçu kendim işledim. Babam olay günü düğündeydi. Ben sürekli karakola düşen bir çocuktum. Agresifim, o yüzden de babam, 'başına bir şey gelirse Beycuma Cezaevi'nde bakarım' demişti" dedi.

Savcı, İsmail L.'nin de duruşmaya katılmaması ve söz konusu iddiaların göz önünde bulundurularak tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasını talep etti. Ancak tutuklama talebi İsmail L.'ye atılı suçun değişme ihtimali olduğu ve delil karartma, delillere etki etme ihtimalinin olmaması nedeniyle tutuklama talebinin reddine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serkan L.'nin akıl sağlığı raporunun beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ZONGULDAK