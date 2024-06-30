Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Alkollü Sürücüden Tünel Çıkışında Kaza

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta C.K. yönetimindeki hafriyat kamyonu Teoman Duralı Tünelleri çıkışında kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü C.K.'nin 3,79 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Zonguldak'ta C.K. yönetimindeki hafriyat kamyonu Teoman Duralı Tünelleri çıkışında kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü C.K.'nin 3,79 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Teoman Duralı Tünelleri çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, C.K. yönetimindeki 62 ACS 523 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkararak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza sonrasında trafik ekipleri kamyonet sürücüsü C.K.'ye alkol testi yaptı. Testte kamyonet sürücüsü C.K.'de 3,79 promil alkol tespit edildi. Araç sürücüsü C.K. ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.

Kaza sonrasında yoldaki çalışma nedeniyle yol gidişlere kapatıldı. Ekipler yoldaki bariyerleri tekrar düzeltmek için çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Teoman Duralı Zonguldak Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

 Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title