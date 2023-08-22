Zonguldak'ta Alkollü Sürücü Polisi Zorladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis tarafından durdurulan aracın sürücüsü, alkolmetreyi üflememek için her yolu denedi. Sürücü, polise hakaret ederek direndi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis tarafından durdurulan aracın sürücüsü, alkolmetreyi üflememek için her yolu denedi.

Olay, gece saatlerinde Nihat Kantarcı (Seka) Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.M. hakimiyetindeki 06 GR 209 plakalı Honda marka otomobili ile caddede seyir halindeyken kontrol yapan trafik polisleri tarafından durduruldu. Sürücünün şüpheli tavırlarından dolayı polis ekipleri şahıs ve araç üzerinde yoğunlaşarak inceleme yaptı. Aracından inen T.M. polise dakikalarca tepki gösterdi. Ardından ekiplere hakaret ederek eliyle polis aracına vurmaya başladı. Alkollü olduğu belirtilen sürücü T.M. takviye olarak gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Araç detaylı incelendikten sonra çekici çağırılarak olay yerinden kaldırıldı.

Gözaltına alınan T.M.'nin daha önce bazı suçlardan dosyası olduğu ve alkollü araç kullanmaktan ise ehliyetinin 6 ay süre ile el konulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı. - ZONGULDAK