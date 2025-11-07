Haberler

Zonguldak'ta Alışveriş Merkezinde Elektrik Kesintisi Panik Yarattı

Zonguldak'ta Alışveriş Merkezinde Elektrik Kesintisi Panik Yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ereğli'deki Aycity Alışveriş Merkezi'nde yaşanan elektrik kesintisi sonrası oluşan yoğun duman, çevrede panik havası oluşturdu. Jeneratörden çıkan dumanın kaynağı için inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Aycity Alışveriş Merkezi'nde yaşanan elektrik kesintisi, korku dolu anlara neden oldu. Kesinti sonrası faaliyete geçen AVM jeneratöründen çıkan yoğun duman, çevredeki caddeyi saniyeler içinde kapladı.

Edinilen bilgilere göre, AVM'de elektrikler kesilince jeneratör otomatik olarak devreye girdi. Ancak bu sırada, henüz kaynağı tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle jeneratörden kesif bir duman yükselmeye başladı. Dumanın hızla sokağı doldurması, hem alışveriş merkezinde bulunanları hem de yoldan geçen vatandaşları endişelendirdi. Kısa süreli bir panik yaşanırken, olay yerine hızla ekipler sevk edildi.

AVM içinde faaliyet gösteren bir bankanın müşterileri, güvenlik personelinin yönlendirmesiyle tedbir amaçlı olarak dışarı çıkarıldı. Ekipler, vatandaşların korku yaşamasına neden olan dumanın kesin çıkış nedenini belirlemek için teknik inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
'Mutfakta tüp boş' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar

Bakan Bayraktar, tüplü protestoyu tek cümleyle boşa düşürdü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 373.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Pezeşkiyan duyurdu: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

Komşuda kriz inanılmaz boyutta: Başkenti boşaltmak zorunda kalacağız
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanında karbonmonoksit çıktı

Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanından çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.