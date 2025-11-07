Zonguldak'ta Alışveriş Merkezinde Elektrik Kesintisi Panik Yarattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Aycity Alışveriş Merkezi'nde yaşanan elektrik kesintisi, korku dolu anlara neden oldu. Kesinti sonrası faaliyete geçen AVM jeneratöründen çıkan yoğun duman, çevredeki caddeyi saniyeler içinde kapladı.

Edinilen bilgilere göre, AVM'de elektrikler kesilince jeneratör otomatik olarak devreye girdi. Ancak bu sırada, henüz kaynağı tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle jeneratörden kesif bir duman yükselmeye başladı. Dumanın hızla sokağı doldurması, hem alışveriş merkezinde bulunanları hem de yoldan geçen vatandaşları endişelendirdi. Kısa süreli bir panik yaşanırken, olay yerine hızla ekipler sevk edildi.

AVM içinde faaliyet gösteren bir bankanın müşterileri, güvenlik personelinin yönlendirmesiyle tedbir amaçlı olarak dışarı çıkarıldı. Ekipler, vatandaşların korku yaşamasına neden olan dumanın kesin çıkış nedenini belirlemek için teknik inceleme başlattı. - ZONGULDAK