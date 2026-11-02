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Zonguldak'ta 66 yaşındaki şahıs 7 katlı binanın 3. katındaki evinde ölü bulundu

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Zonguldak'ta 66 yaşındaki şahıs 7 katlı binanın 3. katındaki evinde ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Zonguldak'ta 66 yaşındaki şahıs 7 katlı binanın 3. katındaki evinde ölü bulundu
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Zonguldak'ın İncivez Mahallesi'ndeki 7 katlı binada, 3. kattaki daireden gelen kötü koku üzerine polise ihbarda bulunuldu. Ekipler, 66 yaşındaki şahsın cansız bedenini buldu; cenazesi morga kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta 66 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Binada yaşayan vatandaşlar, 3. kattaki daireden gelen kötü kokular üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından daireye giren ekipler, Adnan Ertan'ın (66) cansız bedeniyle karşılaştı. Ertan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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