Zonguldak'ta 16 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ta polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonla, çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı. Ülke genelinde eş zamanlı yürütülen operasyonların bir parçası olarak Zonguldak'ta düzenlenen uygulamada, aralarında hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, kişilerin huzur ve sükununu bozma, askeri ceza kanununa muhalefet, taksirle yaralama, kasten yaralama, yağma, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet ve tefecilik suçlarından aranan 16 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - ZONGULDAK