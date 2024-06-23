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Zonguldak'ta 10 yaşındaki kız çocuğu denizde boğulma tehlikesi geçirdi

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ailesi ile birlikte gittiği halk plajında serinlemek için denize giren 10 yaşındaki kız çocuğu, boğulma tehlikesi geçirince ekipleri harekete geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen çocuğun sağlık durumu iyi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ailesi ile birlikte gittiği halk plajında serinlemek için denize giren 10 yaşındaki kız çocuğu, boğulma tehlikesi geçirince ekipleri harekete geçirdi.

Olay, ilçeye bağlı Değirmenağzı mevkisindeki halk plajında yaşandı. 10 yaşındaki D.A., serinlemek için gittiği halk plajında denizde boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan D.A., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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