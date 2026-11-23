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Zonguldak merkezli 7 ilde, dolandırıcılıktan elde edilen paraların aklandığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. 50'den fazla kişinin mağdur olduğu soruşturmada, banka hesaplarında 45 milyon lirayı aşan şüpheli para hareketi tespit edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması 7 ile uzandı. Polis ekiplerinin banka hesapları ve dijital işlemler üzerinden yaptığı incelemelerde 45 milyon lirayı aşan şüpheli para trafiği belirlendi. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 17 kişiden 9'u düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İncelemelerde, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 50'den fazla kişinin bilişim sistemleri ve banka hesapları kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında mağdur edildiği tespit edildi. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri değerlendirilen paraları çeşitli hesaplara aktardıkları, bahis platformları ve kuyumculuk işlemlerini kullanarak paranın kaynağını gizlemeye çalıştıkları üzerinde duruluyor.

7 ilde eş zamanlı operasyon

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmada elde edilen delillerin ardından 20 Kasım'da harekete geçti. Zonguldak, Mersin, Adana, İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin'de belirlenen 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Soruşturmayla bağlantılı diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Zonguldak'ta kara para aklama suçuna yönelik ilk operasyon

Kentte suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik ilk operasyon olduğu öğrenilen soruşturmada, şüpheli para hareketlerinin farklı hesaplar ve finansal işlemler üzerinden nasıl gerçekleştirildiği araştırılıyor.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı