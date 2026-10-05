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Zonguldak Kozlu'da kaybolan Erdin Yılmaz için dalgıç destekli arama sürüyor

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Zonguldak Kozlu'da kaybolan Erdin Yılmaz için dalgıç destekli arama sürüyor
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Zonguldak Kozlu'da kayalıklarda balık tuttuğu belirtilen 62 yaşındaki Erdin Yılmaz kayboldu. Jandarma, AFAD, sahil güvenlik ve polisin karadan, denizden ve dronla sürdürdüğü arama çalışmalarına dalgıçlar da katılıyor.

Zonguldak'ta balık tutmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 62 yaşındaki Erdin Yılmaz'ı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Kozlu ilçesi Ilıksu mevkiindeki kayalıklara balık tutmak için geldiği öğrenilen 62 yaşındaki Erdin Yılmaz'a ulaşamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, sahil güvenlik ve polis ekipleri çalışma başlattı. Karadan ve denizden sürdürülen arama çalışmalarına havadan da dron ile destek sağlanıyor. Öte yandan otomobili bölgede park halinde görülen ve kayalıklarda balık avlamak için kullandığı malzemeleri bulunduğu öğrenilen Yılmaz'ı arama çalışmalarına dalgıçlar da eşlik ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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