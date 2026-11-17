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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Belen mevkisinde gerçekleştirilen yol çalışmaları ve ağır tonajlı iş makinelerinin geçişleri nedeniyle yaya yolunda çökme meydana geldi.

Yol çalışmaları sırasında ağır tonajlı araçların geçişinin ardından yaya yolunun bir bölümünde çökme oluştu. Ortaya çıkan görüntü vatandaşların tepkisine neden olurken, bölgede yürüyen yayalar açısından da tehlike oluştu.

Vatandaşlar, yaya yolunda meydana gelen çöküntünün bir an önce giderilmesini ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı