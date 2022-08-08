Zonguldak haberi | Zonguldak'taki vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Zonguldak'ta tartıştığı komşularına baltayla saldırarak bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Devrek ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, ilçede terzilik yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki Hacer Alkan ve 58 yaşındaki eşi Aydın Alkan, komşularının 24 yaşındaki çocuğu Mert Serkan Lülleci'nin saldırısına uğradı. Lülleci, Hacer Alkan'ının eşi Aydın Alkan boğazını kesti. Kadın hayatını kaybetti.

POLİSLERE BALTAYLA DİRENDİ

Olay sonrası firar eden Mert Serkan Lülleci ekiplerce her yerde arandı. İlçenin giriş ve çıkışlarını tutan ekipler, katil zanlısının evini aradı. Ekiplerin takibi sonucu saklandığı yerde yakalanan zanlı, polis ekiplerine baltayla direndi. Yakalanarak gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere Devrek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DAHA ÖNCE APARTMANDAKİ GÜRÜLTÜ SEBEBİYLE TARTIŞMIŞLAR

Lülleci'nin (24) apartmandaki komşuları Hacer Alkan ve eşi Aydın Alkan'a baltayla saldırmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Apartmanda yaşanan gürültü konusundan dolayı daha önce aralarında husumet bulunan komşularına saldıran Mert Serkan Lülleci; Hacer Alkan'ın ölümüne, eşi Aydın Alkan'ın ise ağır yaralanmasına sebep oldu.

TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan ancak ailesine ait başka bir ikamette kıskıvrak yakalanan zanlı Mert Serkan Lülleci'nin psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesi'ne çıkartılan zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Hacer Alkan'ın cenazesi ise sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Tedavisinin ardından eşinin cenaze namazına katılmak üzere ilçeye gelen Aydın Alkan ise tabutun başında dakikalarca gözyaşı döktü.