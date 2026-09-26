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Zonguldak Ereğli'de motosiklet, karşıya geçen anne ve oğluna çarptı; anne yaralandı

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Zonguldak Ereğli'de motosiklet, karşıya geçen anne ve oğluna çarptı; anne yaralandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Bağlık Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna motosiklet çarptı. Kazada anne yaralanarak özel bir hastanede tedavi altına alınırken oğlu yara almadı; motosiklet sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna motosiklet çarptı. Kazada anne yaralanırken, oğlu kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.G. idaresindeki 67 ACV 940 plakalı motosiklet, Çarşı istikametinden Erdemir Caddesi yönüne seyir halindeyken yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan anne Ö.S. ve oğluna çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu yere düştü.

Kazada anne Ö.S. yaralanırken, yanında bulunan oğlu kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ö.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, oğlunun ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Motosiklet sürücüsü Y.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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