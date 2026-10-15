Zonguldak Ereğli'de heyelan istinat duvarını yıktı, üç katlı bina tahliye edildi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şiddetli yağışların ardından heyelanın meydana geldiği bölgedeki bir binada yaşayanlar tahliye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından şiddetli yağışın etkili olduğu Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi'nde heyelan yaşandı. Heyelan sebebiyle istinat duvarı yıkıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik şeridi çekti. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede üç katlı bir binada ikamet edenler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı