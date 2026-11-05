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Zonguldak Çaycuma'da bir gündür kayıp olan genç için polis arama çalışması başlattı

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Zonguldak Çaycuma'da bir gündür kayıp olan genç için polis arama çalışması başlattı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir gündür kendisinden haber alınamayan genç için ailesi emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis, kayıp gencin bulunması için arama başlattı; genci görenlerin güvenlik birimlerine haber vermesi istendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Atakan Çarşanba'dan bir gündür haber alınamaması ailesini ve yakınlarını endişelendirdi.

Edinilen bilgilere göre, aniden ortadan kaybolan Atakan Çarşanba'ya ulaşamayan ailesi, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı.

Atakan Çarşanba'yı gören veya hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların, polis ekiplerine ya da en yakın güvenlik birimine haber vermeleri istendi. Kayıp gencin bulunması için ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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