Zonguldak-Ankara kara yolunda trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak-Ankara kara yolunda trafik kazası: 1 yaralı
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Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi, sağlık durumu iyi.

Zonguldak- Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolu Sapça mevkisinde yaşandı. İki aracın çarpıştığı kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu yaralanan bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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