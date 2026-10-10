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Zonguldak Alaplı'da üzüm toplarken merdivenden düşen yaşlı adam hastanede öldü

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Zonguldak Alaplı'da üzüm toplarken merdivenden düşen yaşlı adam hastanede öldü
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üzüm toplamak için çıktığı merdivenden düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre merdivende başı dönen yaşlı adam dengesini kaybederek düştü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üzüm toplamak için çıktığı merdivenden düşerek ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi Fındıkağalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin çardak bölümündeki üzümleri toplamak isteyen Alim Tosun (77), çardağa dayadığı merdivene çıktı. İddiaya göre merdivende bulunduğu sırada başı dönen Tosun, dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Tosun için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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