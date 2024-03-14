Zonguldak Adliyesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 16.30 sıralarında Zonguldak Adliyesi'nde yaşandı. İddiaya göre, binanın üçüncü katında bulunan bazı evrakların saklandığı arşiv bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Adliye personeli ise itfaiye ekiplerinin müdahalesini meraklı gözlerle izledi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Binada maddi hasar meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangının çıktığı bölümde çalışma başlattı. - ZONGULDAK