Ziraat Mühendisi Mehmet Atilla Özsoy Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünde görev yapan Ziraat Mühendisi Mehmet Atilla Özsoy, geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünde görev yapan Ziraat Mühendisi Mehmet Atilla Özsoy'un geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Özsoy'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulundu. Özsoy'un vefat haberi hem ailesini hem de çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. - BURSA