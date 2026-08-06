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Çerkezköy'de Zincirleme Kaza: Takla Atan Sürücü Kazadan Yara Almadan Kurtuldu

Çerkezköy'de Zincirleme Kaza: Takla Atan Sürücü Kazadan Yara Almadan Kurtuldu
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde zincirleme kazaya karışan araçlardan biri takla attı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde zincirleme kazaya karışan araçlardan biri takla attı. Takla atan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, diğer otomobillerde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde ile 2. Cadde kavşağında 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan M.K.'nın kullandığı otomobil takla attı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, takla atan otomobilin sürücüsü de araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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