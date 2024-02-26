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Zincirleme kazaya karışan araç kağıt gibi ezildi: 1'i ağır 3 yaralı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hafif ticari araç adeta kağıt gibi ezildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zincirleme kazaya karışan araç kağıt gibi ezildi: 1'i ağır 3 yaralı

D-100'de 2 hafif ticari araç ve otomobil zincirleme kazaya karıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zincirleme trafik kazasına karışan hafif ticari araç kağıt gibi ezildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ataevler Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan K.A. idaresindeki 54 FJ 173 plakalı Peugeot mark hafif ticari araç, B.D. idaresindeki 41 SE 467 plakalı hafif ticari araç ve E.E. idaresindeki 16 BGF 121 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yolun sağ ve sol şeritlerine savrulurken, 54 FJ 173 plakalı hafif ticari araç adeta kağıt gibi ezildi. Kazada, 41 SE 467 plakalı aracın sürücüsü E.E. ve 54 FJ 173 plakalı araçtaki sürücü K.A. ile A.D. isimli kadın yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurup yardıma gitti. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı çevre hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan A.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Öte yandan kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapandı. Polis ekiplerince tek şeritten kontrollü araç geçişleri sağlandı. Kaza yapan araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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