Zincirleme kazada aracın kapısını açan kadın, gördüğü manzaraya dayanamayıp bayıldı

Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı. Olay sonrası çekilen görüntülerde bir kadının kazaya karışan araçlardan birinin kapısını açtıktan sonra gördüğü manzara sonrası kendini yere bıraktığı görülüyor.

D-100 kara yolunun Mecidiyeköy mevkisinde Ankara istikametinde süratli bir şekilde ilerlediği iddia edilen otomobil, önce bir ticari taksiye çarptı. Duramayan otomobil sürücüsü ticari taksiye çarptıktan sonra otoyolda, başka bir kazadan dolayı yavaşlayan araçlara da çarparak zincirleme kazaya sebep oldu.

ARAÇLARDA SIKIŞANLARI EKİPLER KURTARDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kara yolunu trafiğe kapatırken itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazaya 13 araç karıştı, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

KADIN, OLDUĞU YERE YIĞILIP KALDI

Olay sonrası çekilen bir görüntü dikkat çekti. Görüntüde kazaya karışan araçlardan birinin kapısını açan kadının gördüğü manzara karşısında kendini yere bıraktığı görülüyor. Bayılan kadına araçtaki başka bir kişi yardım etmeye çalıştı.