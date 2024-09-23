Zincir markette torunu yaşındaki kızı taciz etti! O anlar kamerada

Son dönemlerde yaşanan taciz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer bir zincir market... Güvenlik kameraları tarafından kayda alınan görüntülerde yaşlı bir adamın, ürünleri düzelten torunu yaşındaki market çalışanını taciz ettiği görülüyor.

"KAVUŞMAMIZ İMKANSIZ"

Kısa sürede viral olan görüntüleri olayın mağduru olan genç kızın "Kavuşmamız imkansız (torunu yaşındayım)" notuyla paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.