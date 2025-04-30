Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti

Tarım Ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelleyerek vatandaşların sağlığını korumak ve vatandaşları bilgilendirmek adına listelerini yenilemeye devam ediyor.

Sucuk, peynir, zeytinyağı, bal derken aylardır birçok üründe taklit veya tağşiş yapan markalar ifşa ediliyor.

ÜÇ HARFLİ MARKET ZİNCİRİNDE SATILAN PEYNİR DİKKAT ÇEKTİ

Güncellenen 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde yine birçok zeytinyağı, bal, et, köfte ürünü tespit edilirken listenin en çok dikkat çeken ürünü birçok kişinin sık sık ziyaret ettiği üç harfli markette de satılan 'Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne ait olan 'Ekici Tam Yağlı Eritme Peyniri (Üçgen Peynir)' oldu. Söz konusu peynirin yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

FİRMA TAĞŞİŞİ KABUL ETTİ

Kamuoyunda yer alan haberlerin ardından Ekici Peynir tarafından yapılan açıklamada, ürünün marketlerde satışa sunulmadığı, yalnızca ev dışı tüketim için üretildiği belirtildi. Ekici Peynir'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Ekici Peynir'in marketlerde satılan değil, ambalajsız ev dışı tüketime yönelik dökme ürünü Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri listede yer almıştır. Söz konusu ürün marketlerde satılmamaktadır. Üç harfli marketlerde satıldığıyla ilgili bilgi gerçeği yansıtmamaktadır.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Taklit ve Tağşiş Listesi'nde ev dışı tüketim için üretilen Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri (dökme üçgen peynir), "yağ oranının düşük olması" sebebi ile listede yer almıştır. Bu ürünler perakendede satılmamaktadır."