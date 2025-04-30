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Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti

Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
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Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi üzerinden sağlığı tehlikeye atan ürünleri bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Güncellenen listede marketlerde satılan bir peynir markası dikkat çekti. Firma tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu üründe hile olduğu kabul edilirken, ürünün marketlerde satılmadığı ve ev dışı tüketim için üretildiği belirtildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelleyerek vatandaşların sağlığını korumak ve vatandaşları bilgilendirmek adına listelerini yenilemeye devam ediyor.

Sucuk, peynir, zeytinyağı, bal derken aylardır birçok üründe taklit veya tağşiş yapan markalar ifşa ediliyor.

ÜÇ HARFLİ MARKET ZİNCİRİNDE SATILAN PEYNİR DİKKAT ÇEKTİ

Güncellenen 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde yine birçok zeytinyağı, bal, et, köfte ürünü tespit edilirken listenin en çok dikkat çeken ürünü birçok kişinin sık sık ziyaret ettiği üç harfli markette de satılan 'Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne ait olan 'Ekici Tam Yağlı Eritme Peyniri (Üçgen Peynir)' oldu. Söz konusu peynirin yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti

FİRMA TAĞŞİŞİ KABUL ETTİ

Kamuoyunda yer alan haberlerin ardından Ekici Peynir tarafından yapılan açıklamada, ürünün marketlerde satışa sunulmadığı, yalnızca ev dışı tüketim için üretildiği belirtildi. Ekici Peynir'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Ekici Peynir'in marketlerde satılan değil, ambalajsız ev dışı tüketime yönelik dökme ürünü Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri listede yer almıştır. Söz konusu ürün marketlerde satılmamaktadır. Üç harfli marketlerde satıldığıyla ilgili bilgi gerçeği yansıtmamaktadır.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Taklit ve Tağşiş Listesi'nde ev dışı tüketim için üretilen Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri (dökme üçgen peynir), "yağ oranının düşük olması" sebebi ile listede yer almıştır. Bu ürünler perakendede satılmamaktadır."

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Ev dışı olunca insanlar yemiyormu anlamadım biri beni aydınlatsın

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Haber Yorumları2dr4mmwygh:

Ev dışı diyor kimin için üretildi insanlar için tabiki

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Haber Yorumlarınedo cos:

ev disi degilse hayvan icinmi uretilmismi bide 3 harfli market diyor ya bim dir yada şok dur

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