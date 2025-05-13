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Zihinsel Engelli Genç Bakkalı Kundaklamaya Çalıştı

Zihinsel Engelli Genç Bakkalı Kundaklamaya Çalıştı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir zihinsel engelli genç, bakkalın önüne benzin dökerek kundaklama girişiminde bulundu. Olay sonrası polis tarafından yakalandı, soruşturma başlatıldı.

Bakkalı kundaklamaya çalıştı, polisler yakaladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda zihinsel engelli genç, bir bakkalı kundaklama girişiminde bulundu.

Olay saat 01.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesinde faaliyet gösteren bir bakkalda meydana geldi. Zihinsel engelli Burak Y.(25), bidon içindeki benzini, sahibini tanımadığı bakkalın önündeki plastik kasalara dökerek ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar durumu İnegöl polisine bildirdi. Bakkal sahibi, alevleri görünce suyla söndürerek yangının büyümesini engelledi. Şüpheli zihinsel engelli genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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