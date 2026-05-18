Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşhane'nin Zigana Dağı mevkiinde motosikletin virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu Muhammet Alperen Dürüster (24) hayatını kaybetti, yanındaki M.E.Ç. yaralandı. Dürüster, Bayburt'ta düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Zigana Dağı'ndan Trabzon istikametine seyir halinde bulunan 69 ABD 546 plakalı motosiklet, virajın alınamaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Muhammet Alperen Dürüster (24) ile M.E.Ç. yaklaşık 300 metrelik uçuruma savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu uçurumdan çıkarılan Dürüster'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan M.E.Ç. ise ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Dürüster için Bayburt'taki Ketenci Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da katıldı.

Cenaze namazının ardından Dürüster'in naaşı Şingah Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Vali Eldivan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
