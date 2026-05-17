Zigana'da feci kaza: Bariyerlere çarpan motosikletten savrulan 2 genç uçuruma düştü

Gümüşhane'nin Zigana Dağı mevkiinde motosikletin virajı alamayarak bariyerlere çarpıp 300 metrelik uçuruma savrulması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zigana Dağı'ndan Trabzon istikametine seyir halinde bulunan 69 ABD 546 plakalı motosiklet, virajın alınamaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Muhammet Alperen Dürüster (24) ile M.E.Ç. (24), yaklaşık 300 metrelik uçuruma savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu uçurumdan çıkarılan Muhammet Alperen Dürüster'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan M.E.Ç.'nin ise ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
