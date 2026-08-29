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Zeytinburnu'nda İETT kazası: Sürücü tutuklandı

Zeytinburnu'nda İETT kazası: Sürücü tutuklandı
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İstanbul Zeytinburnu’nda meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği İETT otobüs kazasına ilişkin olayda, kadın sürücü tutuklandıZeytinburnu’nda dün meydana gelen olayda bir İETT otobüsü, önünde seyir eden otomobile çarpmamak için kontrolden çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpmış, kazada 2...

İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği İETT otobüs kazasına ilişkin olayda, kadın sürücü tutuklandı

Zeytinburnu'nda dün meydana gelen olayda bir İETT otobüsü, önünde seyir eden otomobile çarpmamak için kontrolden çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpmış, kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü R.S.F., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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